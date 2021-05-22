Расписание второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2021 года

Сегодня, 22 мая, продолжится чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии (Рига). В 12:15 по московскому времени состоятся два поединка – в «Олимпийском спортивном центре» сыграют команды Дании и Швеции, на «Арене-Рига» — Норвегия и Германия.

Сборная России сыграет второй матч чемпионата с Великобританией на стадионе «Олимпийский спортивный центр», а команда Финляндии – с США на «Арене-Рига». Стартовый свисток во встречах прозвучит в 16:15 мск.

Сборная Латвии проведёт свой второй матч на турнире с командой Казахстана на «Арене-Рига». Чехия, уступившая в первой игре России, сыграет со Швейцарией в «Олимпийском спортивном центре». Начало встреч – в 20:15 мск.

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.