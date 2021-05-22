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Расписание второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2021 года

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2021 года
Никита Паглазов
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Сегодня, 22 мая, продолжится чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии (Рига). В 12:15 по московскому времени состоятся два поединка – в «Олимпийском спортивном центре» сыграют команды Дании и Швеции, на «Арене-Рига» — Норвегия и Германия.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Дания
Не начался
Швеция
ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Норвегия
Не начался
Германия

Сборная России сыграет второй матч чемпионата с Великобританией на стадионе «Олимпийский спортивный центр», а команда Финляндии – с США на «Арене-Рига». Стартовый свисток во встречах прозвучит в 16:15 мск.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Великобритания
Не начался
Россия
ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Финляндия
Не начался
США

Сборная Латвии проведёт свой второй матч на турнире с командой Казахстана на «Арене-Рига». Чехия, уступившая в первой игре России, сыграет со Швейцарией в «Олимпийском спортивном центре». Начало встреч – в 20:15 мск.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Чехия
Не начался
Швейцария
ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Латвия
Не начался
Казахстан

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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