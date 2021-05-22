«Короткое замыкание». Чешский эксперт – о действиях защитника при победной шайбе россиян

Павел Рихтер, чемпион мира 1985 года в составе сборной Чехословакии, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, ныне выступающий в роли телеведущего, прокомментировал поражение сборной Чехии в матче с Россией (3:4) в дебютной игре на чемпионате мира – 2021.

«Думаю, это был равный матч, исход которого решили индивидуальные ошибки. У вас может быть лучшая команда на льду, но если она дарит сопернику три гола, то вы никогда не сможете обыграть россиян. Я надеялся, что мы, по крайней мере, обратим внимание на это. Но то, что произошло за двадцать секунд до конца, просто не допустимо.

Ошибка защитника Чехии Якуба Моравчика? Мы видели, что за 20 секунд до конца встречи его никто не атаковал, он имел возможность развернуться с шайбой. Незадолго до завершения 3-го периода при ничейном счёте, когда все морально готовятся к овертайму, вы ничего не добьётесь забросом в чужую зону. Но его действия буквально заставили меня подскочить с места, такого не должно происходить с игроком сборной.

Главный тренер сборной Чехии ничего не может с этим поделать, это была индивидуальная ошибка, короткое замыкание. Но поражение нельзя списывать только на него, мы также допустили грубую индивидуальную ошибку в большинстве и перед третьим голом россиян», — цитирует Рихтера Lidovky.cz.