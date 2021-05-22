Защитник Канады – о поражении Латвии: матч был неплохим, мы продолжим становиться лучше

28-летний защитник сборной Канады Колин Миллер, выступающий в НХЛ за клуб «Баффало Сэйбрз», подвёл итоги дебютного матча на чемпионате мира – 2021, в котором «кленовые листья» уступили хозяевам турнира – сборной Латвии со счётом 0:2.

«Пришлось быстро привыкать к смене часовых поясов. Адаптация прошла неплохо. У нас было несколько тренировок. Первый матч был неплохим, так что мы просто продолжим становиться лучше», — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Свою следующую встречу сборная Канады проведёт в воскресенье, 23 мая. Её соперником станут США. Начало матча – 20:15 мск.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею — 2021 будет проходить в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня.