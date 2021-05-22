Жёсткий силовой приём Орлова спровоцировал потасовку в матче «Бостон» — «Вашингтон»

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит 4-й матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 2-й период, в матче ведут хозяева – 1:0. В серии ведут хоккеисты «Бостона» – 2-1.
На 8-й минуте 2-го периода российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов применил жёсткий силовой приём на защитнике «Бостона» Кеване Миллере, что спровоцировало дальнейшую потасовку среди хоккеистов обеих команд. Хоккеист «Бостона» в результате столкновения получил повреждение и отправился в раздевалку, а Орлов был наказан двойным малым штрафом за грубость, которое было реализовано спустя 33 секунды чешским форвардом «Брюинз» Давидом Пастрняком.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.
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