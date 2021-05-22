Овечкин обошёл Айзермана и сравнялся с Троттье по голам за карьеру в плей-офф НХЛ

35-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает покорять рекорды по результативности в плей-офф НХЛ. Об этом сообщает Том Джуллити в «Твиттере».
На 5-й минуте 3-го периода четвёртого матча с «Бостон Брюинз» российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал численное преимущество «столичных» и размочил счёт в матче – 3:1. Результативные передачи на счету Джона Карлсона и Никласа Бекстрёма. Напомним, что в серии ведут хоккеисты «Брюинз» (2-1).
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Для Овечкина заброшенная шайба стала 71-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на 16-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Стива Айзермана. При этом россиянин провёл на 56 матчей меньше канадца (140 против 196).
Таким образом, Овечкин сравнялся с Брайаном Троттье (71), 14-е место делят Патрик Марло и Эса Тикканен (72), а рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (122).
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