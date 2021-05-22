«Вашингтон» уступил «Бостону» и стал в шаге от вылета из Кубка Стэнли

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой «мишек» со счётом 4:1, благодаря которой они повели в серии — 3-1.

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Автором единственной заброшенной шайбы «Вашингтона» стал Александр Овечкин, шикарным броском из своего «офиса» реализовавший численное преимущество гостей.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Овечкин провёл на льду 21 минуту и 12 секунд и, несмотря на заброшенную шайбу, завершил встречу с отрицательным показателем полезности — «-1». Его коллега по амплуа и одноклубник Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями и за 18.02 на льду продемонстрировал коэффициент полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов заработал двойной малый штраф, благодаря которому «Бостон» открыл счёт в матче.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 33 броска из 37, а его визави из «Бостона» Туукка Раск – 19 из 20.