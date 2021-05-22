Раск вышел на первое место по победам в плей-офф среди вратарей «Бостона»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой «мишек» со счётом 4:1, благодаря которой они повели в серии — 3-1.
34-летний финский голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил в этом матче 19 бросков из 20 и одержал 54-ю победу в плей-офф НХЛ, став лидером по этому показателю в истории «Брюинз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Всего за карьеру в НХЛ Раск провёл 560 встреч, пропуская в среднем 2,27 шайбы за игру и отражая 92,1% бросков. На своём счету он имеет 52 сухих матча.
Туукка выступает за «Бостон» начиная с сезона-2007/2008. В 2013 году он подписал 8-летнее соглашение на общую сумму в $ 56 млн ($ 7 млн за сезон), которое истекает по окончании нынешнего сезона.
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