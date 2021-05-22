Овечкин мощным силовым снёс Маршана, у игрока «Бостона» слетел шлем

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой «мишек» со счётом 4:1, благодаря которой они повели в серии — 3-1.
На старте 3-го периода 35-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин эффектно отработал в обороне, снеся мощным силовым приёмом убегавшего в контратаку хоккеиста «Бостона» Брэда Маршана. Отметим, что в этом матче на счету Александра 6 силовых приёмов – лучший результат среди игроков «Вашингтона».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео на YouTube-канале Sportsnet.
Овечкин провёл на льду 21 минуту и 12 секунд и, несмотря на заброшенную шайбу, завершил встречу с отрицательным показателем полезности — «-1».
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