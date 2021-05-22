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«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в овертайме, у Свечникова ассист

«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в овертайме, у Свечникова ассист
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче серии плей-офф НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Эллис, Филип Форсберг, Микаэль Гранлунд, Райан Джохансен и Мэтт Дюшейн. Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин за 18.54 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

За «Каролину» голы забили Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Винсент Трочек и Бретт Песке. Нападающий Андрей Свечников за 23.31 на льду записал на свой счёт результативную передачу, шесть раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+2».

Таким образом, «Нэшвилл» сократил отставание от «Каролины», теперь счёт в серии – 2:1 в пользу «Харрикейнз». Следующий матч команды проведут между собой 23 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
22 мая 2021, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Эллис (Жанно, Сиссонс) – 04:35' (5x5)   1:1 Ахо – 15:44' (5x5)   2:1 Форсберг (Экхольм, Сарос) – 19:35' (5x5)   2:2 Стаал (Фёгеле) – 23:31' (5x5)   2:3 Трочек (Свечников, Ахо) – 32:46' (5x4)   3:3 Гранлунд (Хаула, Йози) – 34:42' (5x3)   4:3 Джохансен (Эллис, Форсберг) – 45:01' (5x5)   4:4 Песке (Терявяйнен, Ахо) – 56:39' (5x5)   5:4 Дюшейн (Йози, Каррье) – 94:54' (5x5)
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