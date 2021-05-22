«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в овертайме, у Свечникова ассист

В третьем матче серии плей-офф НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Эллис, Филип Форсберг, Микаэль Гранлунд, Райан Джохансен и Мэтт Дюшейн. Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин за 18.54 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
За «Каролину» голы забили Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Винсент Трочек и Бретт Песке. Нападающий Андрей Свечников за 23.31 на льду записал на свой счёт результативную передачу, шесть раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+2».
Таким образом, «Нэшвилл» сократил отставание от «Каролины», теперь счёт в серии – 2:1 в пользу «Харрикейнз». Следующий матч команды проведут между собой 23 мая.
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