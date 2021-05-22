Бекстрём: в предыдущих матчах «Вашингтон» выглядел лучше. Нам нужно хотеть победить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4, 1-3). Благодаря этой неудаче столичные находятся в одном поражении от завершения сезона.
«Нам нужно хотеть победить. Нас ждёт важнейший матч, нужно быть психологически готовыми. Мне кажется, что в трёх предыдущих играх мы выглядели значительно лучше. Так что надо подготовиться ментально и играть друг за друга», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ в русской версии.
В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Автором единственной заброшенной шайбы «Вашингтона» стал Александр Овечкин, броском из своего «офиса» реализовавший численное преимущество гостей.
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