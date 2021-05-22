«Эдмонтон» не забил «Виннипегу» и проигрывает в серии плей-офф 0-2
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Во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:0.
Единственный гол в игре забил Пол Штястны в овертайме. Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов за 15.34 на площадке заработал показатель полезности «-1».
Таким образом, «Джетс» ведут в серии со счётом 2-0, следующий матч с участием этих команд намечен на 24 мая.
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
22 мая 2021, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Штястны (Копп, Пулман) – 64:06' (5x5)
Ранее в рамках игрового дня в третьем матче серии плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1 и повёл в серии – 3-0, «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в овертайме, ассист у Андрея Свечникова, а «Бостон Брюинз» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) и повёл в серии – 3-1.
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