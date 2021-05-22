«Эдмонтон» не забил «Виннипегу» и проигрывает в серии плей-офф 0-2

Во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил Пол Штястны в овертайме. Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов за 15.34 на площадке заработал показатель полезности «-1».

Таким образом, «Джетс» ведут в серии со счётом 2-0, следующий матч с участием этих команд намечен на 24 мая.

Ранее в рамках игрового дня в третьем матче серии плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1 и повёл в серии – 3-0, «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в овертайме, ассист у Андрея Свечникова, а «Бостон Брюинз» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) и повёл в серии – 3-1.