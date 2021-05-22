Россия обыграла Чехию, тренер Канады оправдывался за фиаско. Главные новости дня ЧМ-2021

Россия обыграла Чехию благодаря голу на последней минуте, Латвия одержала историческую победу над Канадой, капитана белорусов Егора Шаранговича могут наказать за неприличный жест, а тренер канадцев оправдывался за фиаско – главные новости первого игрового дня чемпионата мира по хоккею – 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России на последней минуте вырвала победу в стартовом матче ЧМ с Чехией

2. Латвия впервые в истории чемпионатов мира и Олимпиад одержала победу в матче с Канадой

3. Вне заявки сборной России на ЧМ остаются 8 хоккеистов, среди них Толчинский

4. Назаров: «благодарю «хомячков» с айфонами за грязь в адрес сборной. Она сплотила Россию»

5. Пресс-конференция главного тренера сборной России Валерия Брагина после победы над Чехией

6. Главный тренер сборной Чехии прокомментировал поражение в матче с Россией

7. После матча России и Чехии на ЧМ вместо гимна прозвучал фрагмент концерта Чайковского

8. Капитан Беларуси Шарангович показал неприличный жест словакам. Его могут отстранить

9. Боб Хартли рассказал, как сборной Латвии удалось обыграть Канаду на ЧМ

10. Главный тренер Канады — о поражении в матче с Латвией: «Если бы нам хоть чуть-чуть улыбнулась удача…»

11. Результаты матчей 1-го игрового дня и турнирная таблица ЧМ по хоккею — 2021 в Латвии