Овечкин получил два удара со спины за несколько секунд от игроков «Бостона»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой «мишек» со счётом 4:1, благодаря которой они повели в серии — 3-1.

В одном из моментов матча капитан «столичных» Александр Овечкин получил шайбу и приготовился нанести бросок, однако в него сзади врезался нападающий «мишек» Давид Пастрняк. Овечкин приподнялся, пытаясь сохранить шайбу, но в этот момент получил второй удар за несколько секунд: его снёс Брэд Маршан.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в составе «Бостона» голы забили Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Автором единственной заброшенной шайбы «Вашингтона» стал Александр Овечкин, броском из своего «офиса» реализовавший численное преимущество гостей.