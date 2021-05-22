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В матче «Бостон» — «Вашингтон» прервался уникальный рекорд НХЛ

В матче «Бостон» — «Вашингтон» прервался уникальный рекорд НХЛ
Владимир Лаевский
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой «мишек» со счётом 4:1, благодаря которой они повели в серии — 3-1.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ

Этот успех прервал один из рекордов НХЛ. Предыдущие 12 встреч команд в плей-офф завершались с преимуществом в одну шайбу, что являлось самой продолжительной подобной серией игр в истории Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в составе «Бостона» голы забили Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Автором единственной заброшенной шайбы «Вашингтона» стал Александр Овечкин, броском из своего «офиса» реализовавший численное преимущество гостей.

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