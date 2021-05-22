Россия — Великобритания: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) состоится второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021. Сборная России во второй день соревнований сыграет с командой Великобритании.



Прямая трансляция матча Россия — Великобритания пройдёт на Первом канале.



Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Великобритания.

На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.



Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.



В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.