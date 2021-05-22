Датский эксперт — о голе России: лучше этого завершения в мировом хоккее ничего не будет

Датский эксперт Мортен Грин отреагировал на гол нападающего сборной России Михаила Григоренко за 19 секунд до конца стартового матча чемпионата мира — 2021 с Чехией (4:3). Шайба форварда принесла россиянам победу.

«Безумное завершение от Михаила Григоренко. Он был, пожалуй, лучшим игроком России сегодня. Мы видим, как Михал Моравчик допускает грубую ошибку, не обработав шайбу должным образом, у русских появляется возможность переломить игру, и вот он короткий бросок в противоположный угол ворот. Отличное завершение. Лучше этого завершения в мировом хоккее ничего не будет», — приводит слова Грина Inoprosport.

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Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.