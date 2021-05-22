Сарос отразил 52 броска в матче с «Каролиной», повторив рекорд «Нэшвилла» в плей-офф
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Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос отразил 52 броска по своим воротам из 56 в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 2ОТ, 1-2).
Как отмечает официальная страница NHL Public Relations в «Твиттере», финский голкипер повторил рекорд «хищников» по количеству сейвов в матче плей-офф, установленный Дэном Эллисом в 2008 году.
В том числе он отразил 21 бросок из 21 в двух овертаймах.
Напомним, в третьем матче серии плей-офф НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:4.
Таким образом, «Нэшвилл» сократил отставание от «Каролины», теперь счёт в серии — 2-1 в пользу «Харрикейнз». Следующий матч команды проведут между собой 23 мая.
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