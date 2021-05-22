Латвийские болельщики принесли цветы к посольству Канады
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В очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Латвии обыграла команду Канады. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
После матче латвийские болельщики принесли цветы к посольству Канады, сообщает посол Канады в Латвии Кевин Рекс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, за полторы секунды до конца первого периода Микс Индрашис, реализовав численное большинство, вывел латвийскую сборную вперёд. Ассистентами выступили Рональд Кениньш и Ральф Фрейбергс. На 29-й минуте Оскар Батня с передачи Рональда Кениньша увеличил преимущество Латвии до двух шайб. Голкипер Матис Кивлениекс оформил шат-аут, отразив все 38 бросков.
Новость по темеСборная Латвии всухую обыграла Канаду на домашнем ЧМ
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