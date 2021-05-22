Плэтт — о матче со Словакией: удаления разрушили игру. Играли в догонялки до конца встречи
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Нападающий сборной Беларуси Джефф Плэтт прокомментировал поражение в стартовом матче чемпионата мира-2021 с командой Словакии (2:5).
«Удаления разрушили нашу игру, и уже в начале матча мы стали проигрывать 0:3. Затем мы просто играли в догонялки до конца встречи», — приводит слова Плэтта официальный сайт ИИХФ.
Напомним, в очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Словакии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу подопечных Крэйга Рэмзи.
Напомним, в следующей встрече Беларусь сыграет со Швецией. Словакия встретится с Великобританией. Оба матча состоятся 23 мая.
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