Пресс-атташе Британии: не поймите неправильно, но мы выйдем на Россию с желанием победить

Пресс-атташе сборной Великобритании Крис Эллис поделился ожиданиями от предстоящего матча ЧМ-2021 со сборной России.

«Мы ещё не знаем, как себя покажет Россия. Да, состав не полон звёзд, как бывает обычно, но это всё равно будет сильная команда. Не поймите меня неправильно, но Великобритания выйдет на Россию с желанием победить. Эти парни верят в себя, а почему бы им не верить? Если они не смогут выиграть, то, возможно, смогут сыграть равный матч с небольшой разницей в счёте. Два года назад почти все матчи на ЧМ были равными, хотя случались провалы в третьих периодах. Поэтому все так расстроились из-за матча с Данией, ребята думали, это тот соперник, у которого можно «украсть» одно-два очка.

В глубине души ребята понимают, что добиться результата с Россией будет чертовски тяжело, но они в себя верят. Они уже столько чудес сотворили, путь этой сборной — настоящая сказка. Почему бы и нет? Надо попробовать не отпускать соперника далеко в счёте, хоть это и будет непросто. Игра вратаря будет ключевым фактором. Бен Баунс провёл великолепный ЧМ два года назад, в этом году и он, и Джексон Уисл находятся в великолепной форме. Оба перед ЧМ выступали в Элитной серии — турнире с четырьмя командами, который провели весной вместо отменённого сезона. Почти все члены сборной там играли. Уисл и Баунс играют за одну команду — «Ноттингем», вместе работали с тренером вратарей сборной на протяжении полутора месяцев. У них была конкуренция за ворота в «Ноттингеме», теперь продолжится и в сборной. С последним рубежом у нас всё отлично», — сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.