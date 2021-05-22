Крикунов — о встрече с Британией: на любой матч нужен настрой, важно не получить травмы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился своим мнением о сборной Великобритании — втором сопернике российской команды на чемпионате мира.

«Класс команд сильно отличается — тут никаких сомнений быть не может. Для игроков нашей сборной нужно почувствовать игру. Каким бы не был соперник — на любой матч нужно настраиваться. Работая в Словении, а затем в сборной Казахстана, я не раз играл с командами из Великобритании. Многие игроки из этой сборной выступают в низших североамериканских лигах — бегут, врезаются, колотятся, бьются. Для нашей команды самое главное завтра не получить травмы. Вот чехи стали грязно играть — Окулов в итоге травмировался. В матче с Великобританией нужно ещё постараться наиграть новые схемы в большинстве. Игра в неравных составах в матчах плей-офф будет иметь очень важное значение», — сказал Крикунов «Чемпионату».