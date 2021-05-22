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Латвийские болельщики вышли на улицы, празднуя победу в матче с Канадой

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвийские болельщики вышли на улицы, празднуя победу в матче с Канадой
Владимир Лаевский
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В очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Латвии обыграла команду Канады. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Турнирная таблица ЧМ-2021

После этой победы латвийские болельщики вышли на улицы, празднуя успех своей сборной.

Кроме того, после матча латвийские болельщики принесли цветы к посольству Канады.

Напомним, за полторы секунды до конца первого периода Микс Индрашис, реализовав численное большинство, вывел латвийскую сборную вперёд. Ассистентами выступили Рональд Кениньш и Ральф Фрейбергс. На 29-й минуте Оскар Батня с передачи Рональда Кениньша увеличил преимущество Латвии до двух шайб. Голкипер Матис Кивлениекс оформил шат-аут, отразив все 38 бросков.

«Были бы болельщики, у арены снесло бы крышу». Хартли – о суперпобеде над Канадой «Были бы болельщики, у арены снесло бы крышу». Хартли – о суперпобеде над Канадой
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