Латвийские болельщики вышли на улицы, празднуя победу в матче с Канадой

В очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Латвии обыграла команду Канады. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

После этой победы латвийские болельщики вышли на улицы, празднуя успех своей сборной.

Кроме того, после матча латвийские болельщики принесли цветы к посольству Канады.

Напомним, за полторы секунды до конца первого периода Микс Индрашис, реализовав численное большинство, вывел латвийскую сборную вперёд. Ассистентами выступили Рональд Кениньш и Ральф Фрейбергс. На 29-й минуте Оскар Батня с передачи Рональда Кениньша увеличил преимущество Латвии до двух шайб. Голкипер Матис Кивлениекс оформил шат-аут, отразив все 38 бросков.