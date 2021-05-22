Тренер Британии: с Россией будем играть, а не просить автографы. Может, они выйдут сонными

Главный тренер Великобритании Питер Расселл поделился ожиданиями от предстоящего матча ЧМ-2021 с Россией.

«Ребята будут на седьмом небе от счастья перед матчем с Россией, предвкушать игру с одними из лучших хоккеистов мира. Это круто, так и должно быть. Но они будут не просить автографы, а играть. Они знают, кто их соперник, очень круто сыграть с Россией.

Помню, мы с Канадой играли в том году, летели 0:6, поворачиваюсь к одному из ребят, а он мне: «Как же классно!». Я такой: «Что?!». Просто все восхищались соперником и тем, как мы старались от него не отставать. Мы не сдавались, просто было круто сыграть с такой командой.

В любом чемпионате есть топ-клубы и клубы, которые бьются внизу таблицы. Ребята выйдут и проверят, как долго они смогут оставаться в игре. Кто знает, может, Россия выйдет на встречу сонной и не готовой? Посмотрим, как сложится этот матч. Ребята ждут не дождутся снова сыграть в элите и будут выкладываться без остатка. Если будут моменты, они попробуют их реализовать, будут биться.

Сможем ли задержаться в элите дольше, чем на три года? В этом году мы попали в тяжёлую группу, но это неважно, ты всё равно должен показать свою лучшую игру. Мы будем в элите три года, это здорово, обычно команды поднимаются наверх, а потом сразу вылетают. Думаю, мы сможем удивить людей, что-то доказать им. Я и в том году это говорил и оказался прав. Мне кажется, мы снова можем чего-то допиться.

В следующем году, надеюсь, будет полноценный сезон у ребят, на трибуны вернутся болельщики, мы все вернёмся к нормальной жизни. У нас всегда есть шанс выиграть матч, мы уже доказали, что способны на это. Если всё сведётся к одному матчу за выживание, наша команда способна на победу.

Что сделаю, если обыграем Россию? Да ничего особенного. Здорово сыграть с такой хоккейной державой. Постараемся зарядить ребят хорошим настроем, чтобы они цеплялись за игру как можно дольше. Попробуем замедлить скорость русских, заставить их отбрасывать шайбу, а не делать передачи. Мы знаем, как Россия хороша, даже без звёзд НХЛ там всё равно четыре защитника и два нападающих из НХЛ, а все остальные из КХЛ. Без сомнения, это хорошая команда.

Будем надеяться, что Россия будет уставшей после матча с чехами (улыбается). Это ещё один памятный день в истории нашей сборной, никакого давления нет. Может, однажды мы сможем обыграть топ-сборную, это будет потрясающе», — сказал Расселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Отметим, что Расселл остался в Великобритании, а в Риге работают другие тренеры.