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Капитан Великобритании: тесты на COVID жёсткие, не знал, сказать спасибо или звать охрану

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Капитан Великобритании: тесты на COVID жёсткие, не знал, сказать спасибо или звать охрану
Владимир Лаевский
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Капитан сборной Великобритании Джонатан Филлипс поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею — 2021, а также рассказал, как сдавал тесты на коронавирус.

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«Наша задача — продолжать зарабатывать уважение, мы хотим показать хоккейному миру, что по праву играем в элите. В прошлый раз в Словакии мы сохранили прописку в дивизионе, заработали за это уважение. Теперь мы хотим начать показывать, что растём, что мы хорошая хоккейная нация, которая постоянно развивается.

Тесты на коронавирус очень жёсткие. Человек, который их брал, тоже. Он зашёл, прошёлся палочкой внутри носа и горла и ушёл. Я не знал, сказать ему спасибо или звать охрану», — приводит слова Филлипса официальный YouTube-канал федерации хоккея Великобритании.

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