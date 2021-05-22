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Сборная Дании сенсационно обыграла Швецию в матче чемпионата мира — 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Дании сенсационно обыграла Швецию в матче чемпионата мира — 2021
Владимир Лаевский
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В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Дании обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Хайнца Элерса.

На 23-й минуте Карл Клингберг вывел шведов вперёд. В середине периода Никлас Йенсен сравнял счёт. Через пять минут Хенрик Тёммернес забросил вторую шайбу шведов в матче. На 38-й минуте Йенсен оформил дубль. Через 36 секунд Эмиль Кристенсен с передачи того же Йенсена вывел датчан вперёд. В середине третьего периода Йенсен оформил хет-трик. Через две минуты Клингберг забросил свою вторую шайбу.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Дания
Окончен
4 : 3
Швеция
0:1 Клингберг – 22:06' (5x5)   1:1 Йенсен (Якобсен) – 30:40' (5x5)   1:2 Тёммернес (Клингберг) – 35:09' (5x5)   2:2 Йенсен (Бёдкер) – 37:33' (4x4)   3:2 Кристенсен (Йенсен) – 38:09' (5x5)   4:2 Йенсен (Лауридсен, Бёдкер) – 48:22' (5x4)   4:3 Клингберг (Лундквист) – 50:56' (5x5)

Напомним, в следующем матче сборная Дании сыграет со Швейцарией. Швеция сыграет с командой Беларуси. Оба матча состоятся 23 мая. Встреча шведов стартует в 16:15 мск, датчан — в 20:15 мск.

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