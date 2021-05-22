Сборная Дании сенсационно обыграла Швецию в матче чемпионата мира — 2021

В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Дании обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Хайнца Элерса.
На 23-й минуте Карл Клингберг вывел шведов вперёд. В середине периода Никлас Йенсен сравнял счёт. Через пять минут Хенрик Тёммернес забросил вторую шайбу шведов в матче. На 38-й минуте Йенсен оформил дубль. Через 36 секунд Эмиль Кристенсен с передачи того же Йенсена вывел датчан вперёд. В середине третьего периода Йенсен оформил хет-трик. Через две минуты Клингберг забросил свою вторую шайбу.
Напомним, в следующем матче сборная Дании сыграет со Швейцарией. Швеция сыграет с командой Беларуси. Оба матча состоятся 23 мая. Встреча шведов стартует в 16:15 мск, датчан — в 20:15 мск.
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