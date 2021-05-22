Нападающий сборной Дании и «Йокерита» Йенсен стал автором первого хет-трика на ЧМ-2021

В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Дании обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Хайнца Элерса.

Нападающий датчан Никлас Йенсен оформил хет-трик, ставший первым на текущем чемпионате мира-2021. Кроме того, Йенсен отдал одну результативную передачу.

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Напомним, в следующем матче сборная Дании сыграет со Швейцарией. Швеция сыграет с командой Беларуси. Оба матча состоятся 23 мая. Встреча шведов стартует в 16:15 мск, датчан — в 20:15 мск.