Сборная Дании впервые в истории обыграла команду Швеции на ЧМ

В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Дании обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Хайнца Элерса.

Эта победа стала первой в истории чемпионатов мира для Дании в матчах со Швецией. Ранее на счету команд было 11 очных встреч, в каждой из которых успеха неизменно в основное время добивалась сборная Швеции. Соотношение голов до сегодняшнего матча была 58:17 в пользу шведов.

Напомним, в следующем матче ЧМ-2021 сборная Дании сыграет со Швейцарией. Швеция сыграет с командой Беларуси. Оба матча состоятся 23 мая. Встреча шведов стартует в 16:15 мск, датчан — в 20:15 мск.