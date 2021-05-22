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Сборная Дании впервые в истории обыграла команду Швеции на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Дании впервые в истории обыграла команду Швеции на ЧМ
Владимир Лаевский
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В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Дании обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Хайнца Элерса.

Календарь ЧМ-2021

Эта победа стала первой в истории чемпионатов мира для Дании в матчах со Швецией. Ранее на счету команд было 11 очных встреч, в каждой из которых успеха неизменно в основное время добивалась сборная Швеции. Соотношение голов до сегодняшнего матча была 58:17 в пользу шведов.

Напомним, в следующем матче ЧМ-2021 сборная Дании сыграет со Швейцарией. Швеция сыграет с командой Беларуси. Оба матча состоятся 23 мая. Встреча шведов стартует в 16:15 мск, датчан — в 20:15 мск.

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