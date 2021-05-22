Россия — Великобритания: Бочаров займёт место в воротах и дебютирует на чемпионатах мира

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартовал второй игровой день чемпионата мира. Сборная России во втором матче на турнире сыграет с Великобританией.
Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Иван Бочаров. Это его дебют на чемпионатах мира. Его сменщиком станет Александр Самонов.
Стартовый состав сборной России:
Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Толчинский;
Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;
Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Галимов; Воронков.
Встреча начнётся в 16:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Чехия.
На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.
- 22 мая 2021
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