Россия — Великобритания: Бочаров займёт место в воротах и дебютирует на чемпионатах мира

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартовал второй игровой день чемпионата мира. Сборная России во втором матче на турнире сыграет с Великобританией.

Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Иван Бочаров. Это его дебют на чемпионатах мира. Его сменщиком станет Александр Самонов.



Стартовый состав сборной России:



Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Толчинский;

Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко;

Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Галимов; Воронков.



Встреча начнётся в 16:15 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Чехия.



На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.