РУСАДА в апреле протестировало 13 игроков сборной России по хоккею

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле проверили на допинг 37 хоккеистов КХЛ, из которых 13 включены в состав сборной России на чемпионат мира в Риге (Латвия), сообщает ТАСС.
В минувшем месяце агентство протестировало хоккеистов четырех клубов КХЛ, вышедших в полуфинал Кубка Гагарина: СКА (12 игроков), ЦСКА (10), «Авангарда» (9) и «Ак Барса» (6). В числе протестированных оказались участники чемпионата мира по хоккею: Антон Бурдасов, Эмиль Галимов, Владислав Каменев, Андрей Кузьменко, Иван Морозов, Игорь Ожиганов и Александр Самонов (все — СКА); Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов и Антон Слепышев (все — ЦСКА), а также Сергей Толчинский («Авангард») и Дмитрий Воронков («Ак Барс»).
Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. В первом матче на турнире сборная России обыграла Чехию (4:3). Сегодня, 22 мая, состоится вторая встреча: россияне сыграют с Великобританией. Начало — в 16:15 мск.
- 22 мая 2021
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