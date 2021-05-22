Якобсен: Дания ещё маленькая хоккейная держава, но победа над Швецией придаст нам импульс

Нападающий сборной Дании Юлиан Якобсен прокомментировал победу в матче чемпионата мира с командой Швеции (4:3).

«Не буду говорить, что у нас всегда стоит задача выйти в четвертьфинал. Мы хотим побеждать в каждом матче, мы всё ещё маленькая хоккейная держава. Главное — командная работа, сегодня это принесло нам победу. Знали, что у Швеции хорошая команда. Может, у них не так много больших звёзд, но у них всегда быстрая и мастеровитая команда. Горжусь ребятами, три очка в первом матче со Швецией — мы их обычно не обыгрываем! Это придаст нам импульс на оставшуюся часть турнира. Посмотрим, что будет дальше, сейчас наша цель — выиграть следующий матч», — приводит слова Якобсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.