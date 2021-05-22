Тренер Дании: после победы над Швецией легко начать мечтать. Стараемся не задаваться

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс прокомментировал победу в матче чемпионата мира с командой Швеции (4:3).
«Швеция всегда была одной из сильнейших хоккейных держав в мире. Знаем, что у нас не на каждом чемпионате мира получится их обыгрывать. Очень счастливы и гордимся. Да, они играли хорошо, владели шайбой большую часть матча, но мы хорошо оборонялись, и удача была на нашей стороне.
Наша цель на турнире? Конечно, когда обыгрываешь Швецию, легко начать мечтать, надеяться и строить догадки. Нам надо идти от матча к матчу, завтра у нас тоже будет очень тяжёлый соперник — Швейцария. Стараемся не задаваться, завтра снова примемся за работу. Постараемся выиграть завтра, хотя, конечно, это будет непросто», — приводит слова Элерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 мая 2021
-
15:56
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:41
-
15:37
-
15:29
-
15:21
-
15:15
-
15:15
-
15:10
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
14:22
-
14:00
-
13:49
-
13:42
-
13:28
-
13:12
-
12:38
-
12:17
-
11:39
-
11:35
-
11:24
-
11:04
-
11:00
-
10:42
-
10:22
-
10:15
-
10:12
-
09:37
-
09:30
-
08:00
-
07:26