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Тренер Дании: после победы над Швецией легко начать мечтать. Стараемся не задаваться

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренер Дании: после победы над Швецией легко начать мечтать. Стараемся не задаваться
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс прокомментировал победу в матче чемпионата мира с командой Швеции (4:3).

«Швеция всегда была одной из сильнейших хоккейных держав в мире. Знаем, что у нас не на каждом чемпионате мира получится их обыгрывать. Очень счастливы и гордимся. Да, они играли хорошо, владели шайбой большую часть матча, но мы хорошо оборонялись, и удача была на нашей стороне.

Наша цель на турнире? Конечно, когда обыгрываешь Швецию, легко начать мечтать, надеяться и строить догадки. Нам надо идти от матча к матчу, завтра у нас тоже будет очень тяжёлый соперник — Швейцария. Стараемся не задаваться, завтра снова примемся за работу. Постараемся выиграть завтра, хотя, конечно, это будет непросто», — приводит слова Элерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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