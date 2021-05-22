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Шведский тренер: игроки из НХЛ хотели поиграть в хоккей, а не биться друг за друга

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шведский тренер: игроки из НХЛ хотели поиграть в хоккей, а не биться друг за друга
Владимир Лаевский
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Знаменитый шведский тренер Роджер Рённберг обрушился с критикой на лидеров сборной Швеции после поражения в матче с командой Дании (3:4) на чемпионате мира 2021 года.

«Я думаю о тех хоккеистах, которые должны задавать стандарты в этой команде. Не думаю, что эти ребята из НХЛ показали положительный пример того, как нужно биться друг за друга и работать, чтобы побеждать в равных матчах. Похоже, они просто хотели поиграть в хоккей, и это плохой сигнал», — цитирует Рённберга SVT.

Напомним, в очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Дании обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Хайнца Элерса.

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