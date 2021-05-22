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Главный тренер сборной Швеции прокомментировал поражение в матче ЧМ с с Данией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер сборной Швеции прокомментировал поражение в матче ЧМ с с Данией
Владимир Лаевский
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Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал итоги встречи с Данией (3:4) на чемпионата мира — 2021.

«Дико разочарован. Единственный плюс этой встречи — у нас осталось шесть матчей на исправление ситуации. Мы были слишком пассивны. Многие игроки никогда не играли на чемпионате мира, и это сказалось на нервном состоянии команды. Мы были слишком осторожными и напряжёнными. После пропущенной шайбы важно быстро вернуть правильный вектор. У нас сегодня этого не получилось. Вы могли увидеть это в целом ряде моментов, когда соперник выглядел намного энергичнее. В целом получилась совсем не та игра, на которую я надеялся. Конечно, в будущем мы должны выглядеть намного лучше», — цитирует Гарпенлёва Aftonbladet.

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