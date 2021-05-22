Главный тренер сборной Швеции прокомментировал поражение в матче ЧМ с с Данией

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал итоги встречи с Данией (3:4) на чемпионата мира — 2021.

«Дико разочарован. Единственный плюс этой встречи — у нас осталось шесть матчей на исправление ситуации. Мы были слишком пассивны. Многие игроки никогда не играли на чемпионате мира, и это сказалось на нервном состоянии команды. Мы были слишком осторожными и напряжёнными. После пропущенной шайбы важно быстро вернуть правильный вектор. У нас сегодня этого не получилось. Вы могли увидеть это в целом ряде моментов, когда соперник выглядел намного энергичнее. В целом получилась совсем не та игра, на которую я надеялся. Конечно, в будущем мы должны выглядеть намного лучше», — цитирует Гарпенлёва Aftonbladet.