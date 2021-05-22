Пермский «Молот-Прикамье» изменил название на «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье», выступающий в Высшей хоккейной лиге, изменил название на «Молот», сообщает «инстаграм» ВХЛ.

«Молот-Прикамье» изменил название на «Молот». Об этом было объявлено на рабочем совещании по развитию пермского хоккейного клуба», – написала пресс-служба лиги в «Инстаграме».

Напомним, что по итогам прошлого сезона ВХЛ «Молот-Прикамье» занял 26-е место из 26 в таблице лиги. Пермский клуб набрал 34 очка в 50 встречах и не вышел в плей-офф. Всего в регулярном чемпионате пермяки забросили 85 шайб и пропустили 137.

Победителем Кубка Петрова – 2021 стала ханты-мансийская «Югра», обыгравшая в финальной серии новокузнецкий «Металлург» со счётом 4-1. Единственную победу «Кузня» одержала в четвёртом матче – 7:2.