Нападающий сборной Швеции Клингберг: этот урок стал слишком дорогим для нас

Нападающий сборной Швеции Карл Клингберг подвёл итоги встречи команды с Данией в первом матче на чемпионате мира по хоккею 2021 года (3:4).



«Этот урок стал слишком дорогим для нас. Мы неудачно провели первый период, во втором игра стала получаться лучше, но формат «четыре на четыре» выбил нас из ритма. Нам нельзя позволять себе выпускать игру из-под контроля. Необходимо атаковать постоянно, владеть инициативой и идти вперёд», — цитирует Клингберга официальный сайт ИИХФ.



Напомним, в очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Дании обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу подопечных Хайнца Элерса.

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