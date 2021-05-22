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Мэттьюс: Тавареса невозможно заменить. Нужно прибавить, чтобы компенсировать потерю

Мэттьюс: Тавареса невозможно заменить. Нужно прибавить, чтобы компенсировать потерю
Никита Паглазов
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал потерю капитана команды Джона Тавареса.

«Такого игрока невозможно заменить. Он наш капитан, лидер. Он очень много делает такого, что остается за кадром, и мне кажется, что эту сторону его деятельности недооценивают. Нам нужно прибавить, чтобы компенсировать потерю, но заменить такого хоккеиста нельзя.

Во второй тройке с Уильямом Нюландером и Алексом в центре работал Ник Фолиньо? Эти ребята умеют играть, а Фолиньо — работать. Он будет действовать на пятачке. Гальченюк и Нюландер — техничные хоккеисты. Они знают, что делать с шайбой. Надеюсь, эта тройка быстро сыграется. Понятно, что они мало времени провели вместе, но я уверен, что всё будет хорошо, потому что это отличные игроки», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в первом периоде стартового матча серии «Торонто» – «Монреаль» форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес после силового приёма от защитника Бена Шьяро получил травму. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.

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