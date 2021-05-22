Мэттьюс: Тавареса невозможно заменить. Нужно прибавить, чтобы компенсировать потерю

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал потерю капитана команды Джона Тавареса.
«Такого игрока невозможно заменить. Он наш капитан, лидер. Он очень много делает такого, что остается за кадром, и мне кажется, что эту сторону его деятельности недооценивают. Нам нужно прибавить, чтобы компенсировать потерю, но заменить такого хоккеиста нельзя.
Во второй тройке с Уильямом Нюландером и Алексом в центре работал Ник Фолиньо? Эти ребята умеют играть, а Фолиньо — работать. Он будет действовать на пятачке. Гальченюк и Нюландер — техничные хоккеисты. Они знают, что делать с шайбой. Надеюсь, эта тройка быстро сыграется. Понятно, что они мало времени провели вместе, но я уверен, что всё будет хорошо, потому что это отличные игроки», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в первом периоде стартового матча серии «Торонто» – «Монреаль» форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес после силового приёма от защитника Бена Шьяро получил травму. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.
- 22 мая 2021
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