Сборная Финляндии минимально обыграла США в матче чемпионата мира — 2021
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В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Финляндии обыграла команду США. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.
ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 1
США
1:0 Охтамаа (Мяэналанен, Анттила) – 26:54' 2:0 Пакаринен (Покка, Мяяття) – 35:41' 2:1 Робертсон (Воланин) – 38:01'
На седьмой минуте второго периода счёт в матче открыл Атте Охтамаа. На 36-й минуте игры счёт удвоил нападающий Ииро Пакаринен. На 39-й минуте одну шайбу отыграл форвард американцев Джейсон Робертсон.
Напомним, в следующем матче, который пройдёт завтра, 23 мая, Финляндия сыграет с Казахстаном. Начало встречи – в 16:15 мск. Американская сборная проведёт свой матч с командой Канады. Встреча состоится также завтра, 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
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