Сборная Финляндии минимально обыграла США в матче чемпионата мира — 2021

В очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Финляндии обыграла команду США. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.

На седьмой минуте второго периода счёт в матче открыл Атте Охтамаа. На 36-й минуте игры счёт удвоил нападающий Ииро Пакаринен. На 39-й минуте одну шайбу отыграл форвард американцев Джейсон Робертсон.



Напомним, в следующем матче, который пройдёт завтра, 23 мая, Финляндия сыграет с Казахстаном. Начало встречи – в 16:15 мск. Американская сборная проведёт свой матч с командой Канады. Встреча состоится также завтра, 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.