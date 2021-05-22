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Сборная России разгромила Великобританию на чемпионате мира — 2021

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России разгромила Великобританию на чемпионате мира — 2021
Георгий Горностаев
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Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.
Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).

На 6-й минуте Игорь Ожиганов отдал передачу на левый пятак Михаилу Григоренко, который направил шайбу Антону Бурдасову. Броском в в дальнюю девятку Бурдасов открыл счёт в матче. На 8-й минуте россияне, играя в меньшинстве, увеличили преимущество благодаря голу Михаила Григоренко. На 10-й Антон Бурдасов получил шайбу на правом пятаке и броском в касание оформил дубль. На 11-й минуте Сергей Толчинский убежал в контратаку и реализовал выход один в ноль – 4:0.

На 19-й минуте Лиам Кирк отыграл одну шайбу с передач Роберта Дауда и Брендана Коннолли.

Единственную шайбу во втором периоде на 31-й минуте забросил Павел Карнаухов с передач Никиты Задорова и Артёма Зуба. Карнаухов ушёл от защитника, обыграл вратаря и закатил шайбу в ворота.

На 50-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов ассистировали Андрею Кузьменко, который броском в левый верхний угол забросил ещё одну шайбу россиян. На 54-й Антон Слепышев отличился с передачи Павла Карнаухова.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 7
Россия
0:1 Бурдасов (Григоренко, Ожиганов) – 05:53' (5x4)   0:2 Григоренко (Воронков) – 07:19' (4x5)   0:3 Бурдасов (Кузьменко, Гавриков) – 09:21' (5x5)   0:4 Толчинский (Барабанов) – 10:51' (5x5)   1:4 Кирк (Дауд, Коннолли) – 18:46' (5x4)   1:5 Карнаухов (Задоров, Зуб) – 30:08' (5x5)   1:6 Кузьменко (Бурдасов, Ожиганов) – 49:59' (5x4)   1:7 Слепышев (Карнаухов) – 53:05' (5x5)

Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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