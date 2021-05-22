Сборная России разгромила Великобританию на чемпионате мира — 2021

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.

Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).



На 6-й минуте Игорь Ожиганов отдал передачу на левый пятак Михаилу Григоренко, который направил шайбу Антону Бурдасову. Броском в в дальнюю девятку Бурдасов открыл счёт в матче. На 8-й минуте россияне, играя в меньшинстве, увеличили преимущество благодаря голу Михаила Григоренко. На 10-й Антон Бурдасов получил шайбу на правом пятаке и броском в касание оформил дубль. На 11-й минуте Сергей Толчинский убежал в контратаку и реализовал выход один в ноль – 4:0.



На 19-й минуте Лиам Кирк отыграл одну шайбу с передач Роберта Дауда и Брендана Коннолли.



Единственную шайбу во втором периоде на 31-й минуте забросил Павел Карнаухов с передач Никиты Задорова и Артёма Зуба. Карнаухов ушёл от защитника, обыграл вратаря и закатил шайбу в ворота.



На 50-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов ассистировали Андрею Кузьменко, который броском в левый верхний угол забросил ещё одну шайбу россиян. На 54-й Антон Слепышев отличился с передачи Павла Карнаухова.

Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.



Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.