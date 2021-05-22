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Плющев: британцы нам соперники только если в футболе, но не в хоккее

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Плющев: британцы нам соперники только если в футболе, но не в хоккее
Павел Левкович
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о разгромной победе сборной России над Великобританией на чемпионате мира – 2021.

«Британцы нам не соперники в хоккее, в футболе да, но не в хоккее, повторюсь – нет. Эта игра не может быть показательной. Ничего неожиданного от наших не подметил. Наши ребята играли в удовольствие, они выше классом и чувствовали это.

Любая победа и любые шайбы придают уверенности. Они заряжают жаждой года, тем более в сборной, это не клубы. Толчинский, Слепышев, Карнаухов и Кузьменко прекрасно понимают, что представляют Россию. Их окрылят эти голы, молодые ребята», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев, забив голы на разный вкус Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев, забив голы на разный вкус
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