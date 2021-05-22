Плющев: британцы нам соперники только если в футболе, но не в хоккее
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о разгромной победе сборной России над Великобританией на чемпионате мира – 2021.
«Британцы нам не соперники в хоккее, в футболе да, но не в хоккее, повторюсь – нет. Эта игра не может быть показательной. Ничего неожиданного от наших не подметил. Наши ребята играли в удовольствие, они выше классом и чувствовали это.
Любая победа и любые шайбы придают уверенности. Они заряжают жаждой года, тем более в сборной, это не клубы. Толчинский, Слепышев, Карнаухов и Кузьменко прекрасно понимают, что представляют Россию. Их окрылят эти голы, молодые ребята», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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