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Фетисов – о победах сборной России: важно не как начать, а как закончить

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фетисов – о победах сборной России: важно не как начать, а как закончить
Максим Пахомов
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от встречи сборной России с командой Великобритании (7:1).

«Сборная молодцы, поздравляю. Так держать! Надеюсь, наберёт форму и для дальнейших матчей. Здесь важно не как начать, а как закончить. Сейчас каждая игра должна придавать уверенность и сыгранность», — сообщил Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.
Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).

Следующую встречу российская команда проведёт в понедельник, 24 мая, со сборной Словакии. Начало — в 16:15 мск.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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