Фетисов – о победах сборной России: важно не как начать, а как закончить

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от встречи сборной России с командой Великобритании (7:1).



«Сборная молодцы, поздравляю. Так держать! Надеюсь, наберёт форму и для дальнейших матчей. Здесь важно не как начать, а как закончить. Сейчас каждая игра должна придавать уверенность и сыгранность», — сообщил Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.

Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).



Следующую встречу российская команда проведёт в понедельник, 24 мая, со сборной Словакии. Начало — в 16:15 мск.