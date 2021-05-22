Фетисов – о победах сборной России: важно не как начать, а как закончить

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от встречи сборной России с командой Великобритании (7:1).
«Сборная молодцы, поздравляю. Так держать! Надеюсь, наберёт форму и для дальнейших матчей. Здесь важно не как начать, а как закончить. Сейчас каждая игра должна придавать уверенность и сыгранность», — сообщил Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.
Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).
Следующую встречу российская команда проведёт в понедельник, 24 мая, со сборной Словакии. Начало — в 16:15 мск.
- 22 мая 2021
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