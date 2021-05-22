Россия нанесла 42 броска по воротам Великобритании на чемпионате мира – 2021

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021. Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1.
По итогам матча россияне нанесли 42 броска по воротам британцев. Хоккеисты сборной Великобритании бросили по воротам Ивана Бочарова 11 раз.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- 22 мая 2021
-
19:23
-
19:20
-
19:20
-
19:17
-
19:16
-
19:14
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:50
-
18:47
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
17:46
-
17:41
-
17:37
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
15:56
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:41
-
15:37
-
15:29
-
15:21