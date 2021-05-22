Россия нанесла 42 броска по воротам Великобритании на чемпионате мира – 2021

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021. Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1.



По итогам матча россияне нанесли 42 броска по воротам британцев. Хоккеисты сборной Великобритании бросили по воротам Ивана Бочарова 11 раз.



Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.