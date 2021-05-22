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Крикунов: ребята понимают, что Британия не определяет их уровень, но играют с настроением

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Крикунов: ребята понимают, что Британия не определяет их уровень, но играют с настроением
Георгий Горностаев
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал разгромную победу сборной России над Великобританией на чемпионате мира — 2021 (7:1).

«Победа есть победа. Понятно, у команд разный уровень и класс, но сегодня ребята почувствовали игру и взаимодействия. Противник многое позволял, но было видно, что команда играет с настроением. Хорошо, что сегодня победили, потому что никогда нельзя недооценивать соперника. Видите как бывает: Дания победила у Швеции, канадцы проиграли латышам.

Всегда приятно забивать голы. Думаю, ребята понимают, что это не тот противник, который определяет их уровень. Такие моменты хороши для дальнейших взаимодействий, например, чтобы наиграть то же большинство. Команда выигрывает вторую игру подряд — это конечно придаёт им уверенности в своих силах», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев, забив голы на разный вкус Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев, забив голы на разный вкус
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