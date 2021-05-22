Белорусский тренер — об игре Шаранговича: оправдал ли он ожидания? Да, однозначно

Главный тренер «Гомеля» Сергей Стась поделился мнением об игре нападающего сборной Беларуси Егора Шаранговича.
«Оправдал ли он ожидания? Да, однозначно. Здорово смотрелся и будет только прогрессировать и становиться лучше по ходу турнира. Что касается жеста в адрес словацкой скамейки… Это, конечно, не очень выглядело. Хотелось, чтобы никто не заметил, но телевидение все показало. Поэтому вряд ли это останется без внимания дисциплинарного комитета. Егор – отличный парень, и такое поведение на него не похоже. Но кто-то что-то сказал в его адрес, и эмоции взяли верх. Понятно, что была провокация, и где-то я его понимаю», — цитирует Стася издание Hockey.by.
Напомним, в первом матче на чемпионате мира-2021, сборная Беларуси уступила команде Словакии со счётом 2:5.
- 22 мая 2021
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