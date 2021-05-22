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Слепышев: наверное, в таком составе сборная Великобритании не смогла бы играть в КХЛ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Слепышев: наверное, в таком составе сборная Великобритании не смогла бы играть в КХЛ
Лев Лукин
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Капитан сборной России Антон Слепышев поделился мнением о разгромной победе сборной России над Великобританией на ЧМ-2021 (7:1).

«В нашем исполнении был хороший первый период, исходили из уровня соперника. Затем британцы перестроились, пытались что-то показать. Наверное, они будут прогрессировать. Но, пожалуй, в таком составе они не смогли бы в КХЛ играть. Как капитан, я подбадривал ребят, говорил о том, что через этот матч мы готовимся к следующим играм.

Мой гол? Судья за воротами был, не видел шайбу, поэтому посчитал, что была перекладина. Арбитр просто не мог засчитать её сразу. Конечно, мы поддерживаем Окулова. Он расстроился: первый чемпионат мира и сразу такое неудачное падение на плечо. О его состоянии лучше спросить докторов, надеемся, что он поправится как можно быстрее», – передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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