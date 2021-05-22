Слепышев: наверное, в таком составе сборная Великобритании не смогла бы играть в КХЛ

Капитан сборной России Антон Слепышев поделился мнением о разгромной победе сборной России над Великобританией на ЧМ-2021 (7:1).
«В нашем исполнении был хороший первый период, исходили из уровня соперника. Затем британцы перестроились, пытались что-то показать. Наверное, они будут прогрессировать. Но, пожалуй, в таком составе они не смогли бы в КХЛ играть. Как капитан, я подбадривал ребят, говорил о том, что через этот матч мы готовимся к следующим играм.
Мой гол? Судья за воротами был, не видел шайбу, поэтому посчитал, что была перекладина. Арбитр просто не мог засчитать её сразу. Конечно, мы поддерживаем Окулова. Он расстроился: первый чемпионат мира и сразу такое неудачное падение на плечо. О его состоянии лучше спросить докторов, надеемся, что он поправится как можно быстрее», – передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 22 мая 2021
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