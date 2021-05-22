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Толчинский: игра при пустых трибунах — это даже прикольно. Какая-то ностальгия

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Толчинский: игра при пустых трибунах — это даже прикольно. Какая-то ностальгия
Лев Лукин
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Нападающий сборной России Сергей Толчинский рассказал об игре на пустом стадионе и жизни в «пузыре» на чемпионате мира – 2021 в Латвии.

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«Игра при пустых трибунах? Это даже прикольно, ностальгия какая-то, как будто переносишься во времена школьных турниров, когда на трибунах были только родители и родственники. Я не ощущаю никакого дискомфорта.

Быт в «пузыре»? Всё нормально. У нас есть небольшая лаундж-зона, где мы играем в приставку, в шахматы, в домино зависаем часа по три. Для нас создали хорошие условия. Не отмечал заброшенную шайбу? Странно радоваться, когда делаешь счёт 4:0. Но конечно, есть кайф и в таких матчах. Когда всё получается, испытываешь удовольствие», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч сборная России проведёт в понедельник, 24 мая, против команды Словакии. Начало встречи — в 16:15 мск.

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