Все голы матча Россия — Великобритания на ЧМ-2021, видеообзор встречи

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.

Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).



На 6-й минуте Игорь Ожиганов отдал передачу на левый пятак Михаилу Григоренко, который направил шайбу Антону Бурдасову. Броском в в дальнюю девятку Бурдасов открыл счёт в матче. На 8-й минуте россияне, играя в меньшинстве, увеличили преимущество благодаря голу Михаила Григоренко. На 10-й Антон Бурдасов получил шайбу на правом пятаке и броском в касание оформил дубль. На 11-й минуте Сергей Толчинский убежал в контратаку и реализовал выход один в ноль – 4:0.

На 19-й минуте Лиам Кирк отыграл одну шайбу с передач Роберта Дауда и Брендана Коннолли.



Единственную шайбу во втором периоде на 31-й минуте забросил Павел Карнаухов с передач Никиты Задорова и Артёма Зуба. Карнаухов ушёл от защитника, обыграл вратаря и закатил шайбу в ворота.



На 50-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов ассистировали Андрею Кузьменко, который броском в левый верхний угол забросил ещё одну шайбу россиян. На 54-й Антон Слепышев отличился с передачи Павла Карнаухова.

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