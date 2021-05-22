Валерий Брагин рассказал о пользе, которую можно извлечь из матча с Великобританией

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о пользе, которую команда может извлечь из встречи со сборной Великобритании на чемпионате мире – 2021 (7:1).
«Что полезного можно извлечь из такого матча? Мы наиграли несколько вариантов большинства, например. Это была хорошая подготовка к следующему матчу. Тимкин, возможно, в следующем матче будет играть. Алексей Марченко в обойме, он серьёзно готовится, посмотрим, как сложится в дальнейшем.
Игра со словаками? Мы всегда разбираем любого противника, серьёзно готовимся. Но, конечно, наибольшее внимание мы уделяем игре в группе со шведами», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, следующий матч сборная России проведёт в понедельник, 24 мая, против команды Словакии. Начало встречи — в 16:15 мск.
- 22 мая 2021
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