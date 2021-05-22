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Валерий Брагин рассказал о пользе, которую можно извлечь из матча с Великобританией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Валерий Брагин рассказал о пользе, которую можно извлечь из матча с Великобританией
Лев Лукин
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о пользе, которую команда может извлечь из встречи со сборной Великобритании на чемпионате мире – 2021 (7:1).

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Что полезного можно извлечь из такого матча? Мы наиграли несколько вариантов большинства, например. Это была хорошая подготовка к следующему матчу. Тимкин, возможно, в следующем матче будет играть. Алексей Марченко в обойме, он серьёзно готовится, посмотрим, как сложится в дальнейшем.

Игра со словаками? Мы всегда разбираем любого противника, серьёзно готовимся. Но, конечно, наибольшее внимание мы уделяем игре в группе со шведами», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, следующий матч сборная России проведёт в понедельник, 24 мая, против команды Словакии. Начало встречи — в 16:15 мск.

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