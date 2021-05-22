Александр Пашков поделился мнением о победе сборной России над Великобританией

Олимпийский чемпион, советский голкипер и тренер Александр Пашков прокомментировал победу сборной России над Великобританией на чемпионате мира (7:1).

«Если смотреть на конечный успех, то здесь говорить не о чем, была проходная игра с аутсайдером. А с другой стороны, матч был проведён очень успешно на фоне усталости после матча с чехами. Хорошая результативность, команда находится в оптимальной физической форме, есть запас сил.



Это был очень полезный матч. Если говорить о слабостях, которые можно выявить, то игра в большинстве выглядит очень неубедительно. Это было видно и в первом матче, и во втором. Есть о чем подумать Константину Шафранову – специалисту по большинству. Игра в большинстве – очень важный момент, потому что в игре с более сильными командами это будет играть важнейшую роль.



Дебютные шайбы придадут уверенности Слепышеву, Толчинскому, Карнаухову и Кузьменко. Для отдельных игроков это важно. Когда команда добивается победы с таким преимуществом, то коллектив начинает чувствовать свои возможности, силы и потенциал – это очень важно», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.