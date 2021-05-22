Моравчик не сыграет за Чехию во втором матче. Он ошибся перед победным голом России

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартовал второй игровой день чемпионата мира. Сборные Чехии и Швейцарии объявили стартовые составы команд. Чешский защитник Михал Моравчик, который ошибся перед четвёртой шайбой сборной России в первом матче, не примет участие во встрече с Швейцарией.
Состав сборной Чехии:
Грубец (Вилл);
Мусил — Гронек, Врана — Кубалик — Коварж;
Гайек — Клок, Задина — Хитил — Зогорна;
Скленичка — Шулак, Ленс — Странски — Шпачек;
Шустр, Мусил — Флек — Смейкал; Блюмель.
Состав сборной Швейцарии:
Дженони (Ниффелер);
Унтерзандер — Мозер, Хишир — Майер — Андригетто;
Диас — Гайссер, Хофман — Симьон — Корви;
Лёввель — Зигенталер, Амбюль — Курашёв — Херцог;
Алатало — Мюллер, Праплан — Шерве — Берчи.
Сборная Чехии сыграет с командой Швейцарии 22 мая в 20:15 мск.
- 22 мая 2021
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