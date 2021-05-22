Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Моравчик не сыграет за Чехию во втором матче. Он ошибся перед победным голом России

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Моравчик не сыграет за Чехию во втором матче. Он ошибся перед победным голом России
Георгий Горностаев
Комментарии

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартовал второй игровой день чемпионата мира. Сборные Чехии и Швейцарии объявили стартовые составы команд. Чешский защитник Михал Моравчик, который ошибся перед четвёртой шайбой сборной России в первом матче, не примет участие во встрече с Швейцарией.

Состав сборной Чехии:

Грубец (Вилл);
Мусил — Гронек, Врана — Кубалик — Коварж;
Гайек — Клок, Задина — Хитил — Зогорна;
Скленичка — Шулак, Ленс — Странски — Шпачек;
Шустр, Мусил — Флек — Смейкал; Блюмель.

Состав сборной Швейцарии:

Дженони (Ниффелер);
Унтерзандер — Мозер, Хишир — Майер — Андригетто;
Диас — Гайссер, Хофман — Симьон — Корви;
Лёввель — Зигенталер, Амбюль — Курашёв — Херцог;
Алатало — Мюллер, Праплан — Шерве — Берчи.

Сборная Чехии сыграет с командой Швейцарии 22 мая в 20:15 мск.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021