Моравчик не сыграет за Чехию во втором матче. Он ошибся перед победным голом России

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) стартовал второй игровой день чемпионата мира. Сборные Чехии и Швейцарии объявили стартовые составы команд. Чешский защитник Михал Моравчик, который ошибся перед четвёртой шайбой сборной России в первом матче, не примет участие во встрече с Швейцарией.



Состав сборной Чехии:

Грубец (Вилл);

Мусил — Гронек, Врана — Кубалик — Коварж;

Гайек — Клок, Задина — Хитил — Зогорна;

Скленичка — Шулак, Ленс — Странски — Шпачек;

Шустр, Мусил — Флек — Смейкал; Блюмель.



Состав сборной Швейцарии:

Дженони (Ниффелер);

Унтерзандер — Мозер, Хишир — Майер — Андригетто;

Диас — Гайссер, Хофман — Симьон — Корви;

Лёввель — Зигенталер, Амбюль — Курашёв — Херцог;

Алатало — Мюллер, Праплан — Шерве — Берчи.

Сборная Чехии сыграет с командой Швейцарии 22 мая в 20:15 мск.