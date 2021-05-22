Газета из Торонто ответила на заявление генменеджера «Мейпл Лифс» об оскорблении Тавареса

Газета «Toronto Sun» ответила на заявление генерального менеджера «Торонто Мейпл Лифс» Кайла Дубаса об оскорбительной публикации с капитаном команды Джоном Таваресом.



«Многие читатели были расстроены фотографией капитана «Торонто» Джона Тавареса на первой полосе нашей газеты с заголовком «Капитан хрустнул» после того, как он получил травму во время игры с «Монреалем». Это была всего лишь наша точка зрения на освещение события, которое видели в прямом эфире миллионы канадцев. Мы не хотели проявить неуважение к Таваресу, его семье, «Торонто» или к нашим читателям. Мы желаем полного и скорейшего выздоровления капитану «Мейпл Лифс», — говорится в заявлении на официальном сайте газеты.



Напомним, форвард «Торонто» Джон Таварес был госпитализирован после столкновения в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Сегодня стало известно о том, что у хоккеиста диагностировано сотрясение мозга и повреждение колена.

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